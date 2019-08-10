بكري: "مصر في خطر .. وإحنا أحسن إعلاميين في العالم"

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صدى البلد

مصطفى بكرى

وجه الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، رسالة لاذعة لمهاجمي الإعلام المصري بعد حادث معهد الأورام قائلا: "إعلام مصر بخير ووطني ومش بيقول أى كلام ، إحنا أحسن إعلاميين في العالم و بنقول الحق ".

 وأضاف "بكري"، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، بأن قناة الجزيرة تدس السم في العسل، وكل كلماتها تحرض على الدولة المصرية، وترويج وحماية للإرهابيين.

وتابع عضو مجلس النواب ،بأن الدولة المصرية في خطر وعلينا مساندة بلادنا والجيش والشرطة، معقبا: "الشرطة المصرية أصبحت حديث العالم بعد اكتشافها حادث معهد الأورام خلال 48 ساعة".

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