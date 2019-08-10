» قبل العيد.. تعرف على شروط وأحكام الأضحية

10 أغسطس 2019 - 12:32 ص

أوضح الشيخ عبدالشافي أحمد، أحد علماء الأزهر شروط وأحكام الأضحية، مشيرًا إلى أن الأضحية من الأمور التعبدية بمعنى أنه لا يجوز الاجتهاد فيها إلا بما ورد من نص قرآني أو في سنة رسول الله صلي الله عليه وسلم.



وقال "أحمد" خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "نظرة" المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الجمعة إن من شروط الأضحية أن تكون جمل أو بقرة أو جاموس أو الضأن أو الماعز ماعدا ذلك يعتبر طعام للأهل.



وأشار إلى أن الحج هي العبادة الوحيدة التي يشترك خلالها الاستطاعة المالية والبدنية معا، حيث يحتاج فيها المسلم للقدرة المالية والجسدية، حيث تعد تلك الفريضة لمن استطاع فقط.









