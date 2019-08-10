» هذا هو العدد المسموح به للاشتراك في أضحية العيد

10 أغسطس 2019 - 12:18 ص

قال الشيخ إبراهيم رضا، من علماء الأزهر الشريف، إن العدد المسموح به للاشترك في الأضحية هو 7 أشخاص.



وأضاف رضا، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة صدى البلد، أن التضحية ببقرة في عيد الأضحى تجزئي عن 7 منازل وليس 7 أشخاص فقط.

