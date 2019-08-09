انقطاع الكهرباء في أجزاء كبيرة من لندن وجنوب شرق بريطانيا

09 أغسطس 2019 - 11:59 م

شهدت أجزاء من العاصمة البريطانية لندن وجنوب شرق إنجلترا، انقطاعا واسع النطاق في التيار الكهربائي.



وذكرت هيئة مواصلات لندن عبر حسابها على "تويتر"، أن "بعض إشارات المرور لا تعمل، داعية المارة وسائقي السيارات إلى توخي الحذر أثناء القيادة والسير في الشوارع".



وفي السياق نفسه، ذكر حساب شبكات الطاقة في المملكة المتحدة على "تويتر"، والتي تمتلك الكابلات الكهربائية في لندن وجنوب بريطانيا: "ندرك انقطاع التيار الكهربائي الذي يؤثر على مساحة كبيرة من لندن والجنوب الشرقي".



وأضاف: "نعتقد أن هذا يرجع إلى فشل في شبكة الكهرباء والغاز الطبيعي، الأمر الذي أثر على عملائنا".

