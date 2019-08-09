عمران خان يبحث أزمة "كشمير" مع العاهل البحريني

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بحث رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، الجمعة، مع العاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفة، تطور الأوضاع في إقليم كشمير المتنازع عليه مع الهند.
وأفادت وكالة الأنباء البحرينية (رسمية) أن عاهل البلاد الملك حمد بن عيسى آل خليفة تلقى اتصالا هاتفيا من عمران خان.
وأطلع عمران خان، العاهل البحريني، على "آخر التطورات والمستجدات في إقليم كشمير".
والإثنين، أعلنت الهند إلغاء مادة دستورية تغير من الوضع الخاص الذي يتمتع به سكان إقليم كشمير، مشيرةً أن القرار دخل حيز التنفيذ "فورًا".
والمادة المذكورة تمنح سكان "جامو وكشمير"، منذ 1974، الحق في دستور خاص يكفل لهم عملية صنع القرار بشكل مستقل عن الحكومة المركزية. 
وأوضحت الوكالة أنه تم التأكيد خلال الاتصال على أهمية تعزيز الأمن والسلام والاستقرار وحل جميع الخلافات وفق مبادئ حسن الجوار والقانون الدولي".
ويطلق اسم "جامو كشمير"، على الجزء الخاضع لسيطرة الهند، ويضم جماعات مقاومة تكافح منذ 1989، ضد ما تعتبره "احتلالا هنديا" لمناطقها.
ويطالب سكانه بالاستقلال عن الهند، والانضمام إلى باكستان، منذ استقلال البلدين عن بريطانيا عام 1947، واقتسامهما الإقليم ذي الغالبية المسلمة.
وفي إطار الصراع على كشمير، خاضت باكستان والهند 3 حروب أعوام 1948 و1965 و1971، ما أسفر عن مقتل نحو 70 ألف شخص من الطرفين.
ومنذ 1989، قُتل أكثر من 100 ألف كشميري، وتعرضت أكثر من 10 آلاف امرأة للاغتصاب، في الشطر الخاضع للهند من الإقليم، بحسب جهات حقوقية، مع استمرار أعمال مقاومة مسلحة من قبل جماعات إسلامية ووطنية. 

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