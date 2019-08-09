بـ 13 لغة.. السعودية تطلق مبادرة توعوية حول الحج

09 أغسطس 2019 - 11:55 م

أعلنت السعودية، الجمعة، إطلاق مبادرة "حجك بلغتك"، بـ 13 لغة، بينها التركية.



وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أن "وزارة الحج والعمرة أطلقت مبادرة توعوية وتثقيفية تغطي أغلب استفسارات الحجاج والإجراءات والتنظيم، وتتناول جوانب عديدة في النسك، بعنوان حجك بلغتك".

وتشمل المبادرة 372 رسالة مركزة وشاملة، بداية من طرق التسجيل في شركات ومؤسسات الحج، مروراً بأركان الحج وسننه، تحت عنوان الحديث الشريف "خذوا عني مناسككم"، وحتى طواف الوداع والمغادرة.



وانطلقت المبادرة بـ34 رسالة، وترجمت بشكل موسع إلى 13 لغة هي: العربية، والأوردو، والتركية، التايلندية، والروسية، والفلبينية، والهندية، والفرنسية، والفارسية، والصينية، والبنغالية، والإنجليزية، والملاوية والإندونيسية.

وأعلنت السعودية، مساء الجمعة، حصيلة أولية للحجاج، تصل إلى مليونين و91 ألفا و471 حاجا، بنيهم مليون و855 ألفا و407 من خارج المملكة، و200 ألف و360 من داخلها.



والجمعة، اكتمل وصول حجاج بيت الله الحرام إلى مشعر مِنى؛ لقضاء يوم التروية، اقتداء بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.



ومشعر منى، وادٍ تحيط به الجبال من الجهتين الشمالية والجنوبية، ولا يسكن إلا خلال الحج، ويحده من جهة مكة المكرمة جمرة العقبة، ومن جهة مشعر مزدلفة وادي محسر.



ويستعد أفواج الحجاج للوقوف بمشعر عرفة بعد شروق شمس السبت، لتأدية الركن الأعظم من الشعيرة المقدسة.

ثم ينفر الحجيج مع مغيب شمس يوم عرفات إلى مزدلفة.