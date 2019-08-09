تعليق صادم من ترامب على أفلام هوليوود.. هذا ما قاله

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ترامب
ترامب

المصريون ـ متابعات

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رد صادم من "ترامب" على الإيزيدية الهاربة من"داعش"

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، هوليوود بإنتاج أفلام عنصرية تضر بسمعة الولايات المتحدة.
وأضاف ترامب في تصريح صحفي لوسائل الإعلام بحديقة البيت الأبيض، إن هوليوود "سيئة حقًا وتجسّد العنصرية الحقيقية".
وأشار ترامب أنه لا يعتبر العاملين في هوليوود يشكلون "النخبة" في المجتمع الأمريكي.
ولفت إلى أن الأفلام المنتجة في هوليود "تسيء لسمعة الولايات المتحدة وتلحق الضرار" بالبلاد.
يشار إلى أن ترامب تعرض مؤخرًا لانتقادات شديدة من قبل بعض نجوم هوليوود، الذين وصفوا الرئيس الأمريكي بـ "العنصرية". -

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