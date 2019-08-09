تعليق صادم من ترامب على أفلام هوليوود.. هذا ما قاله

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، هوليوود بإنتاج أفلام عنصرية تضر بسمعة الولايات المتحدة.



وأضاف ترامب في تصريح صحفي لوسائل الإعلام بحديقة البيت الأبيض، إن هوليوود "سيئة حقًا وتجسّد العنصرية الحقيقية".

وأضاف ترامب في تصريح صحفي لوسائل الإعلام بحديقة البيت الأبيض، إن هوليوود "سيئة حقًا وتجسّد العنصرية الحقيقية".

وأشار ترامب أنه لا يعتبر العاملين في هوليوود يشكلون "النخبة" في المجتمع الأمريكي.

وأشار ترامب أنه لا يعتبر العاملين في هوليوود يشكلون "النخبة" في المجتمع الأمريكي.

ولفت إلى أن الأفلام المنتجة في هوليود "تسيء لسمعة الولايات المتحدة وتلحق الضرار" بالبلاد.

ولفت إلى أن الأفلام المنتجة في هوليود "تسيء لسمعة الولايات المتحدة وتلحق الضرار" بالبلاد.