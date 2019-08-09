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الجامعة العربية تدعو اليمنيين للتهدئة في غياب الحسم العسكري

عرب وعالم

الجامعة العربية
الجامعة العربية

المصريون ووكالات

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دعت الجامعة العربية، الجمعة، جميع أطراف النزاع في اليمن إلى التهدئة، في ظل عدم إمكانية الحسم العسكري بالبلاد.
وقالت الجامعة العربية، في بيان، إنها تتابع بقلق تطورات الأوضاع في عدن اليمنية، على خلفية المعارك الدائرة بين قوات الحماية الرئاسية التابعة للحكومة، وقوات الحزام الأمني منذ ثلاثة أيام.
وتابعت: "صار واضحًا أنه لا توجد إمكانية للحسم العسكري للمعارك بين أبناء الوطن الواحد".
وطالبت "جميع الأطراف بالتهدئة والانخراط الجدي في حوار مسؤول من أجل إنهاء الخلافات، والعمل سوياً من أجل ضمان عودة الشرعية إلى البلاد، وإنهاء معاناة الشعب اليمني والحفاظ على وحدة البلاد".
كما دعت الشعب اليمني إلى "تحكيم العقل ووضع المصلحة العليا للدولة اليمنية فوق أية اعتبارات ضيقة، حفاظاً على أمن وسلامة ووحدة الأراضي في البلاد".
والأربعاء، اندلعت اشتباكات عنيفة بالعاصمة المؤقتة عدن، بين قوات الحماية الرئاسية التابعة للحكومة من جهة، وقوات الحزام الأمني الموالية للإمارات من جهة أخرى، غداة دعوة المجلس الانتقالي الجنوبي، أنصاره والقوات الموالية له، إلى اقتحام القصر الرئاسي وإسقاط الحكومة.
بشكل متقطع، تجددت المواجهات على مدار الخميس والجمعة، ما تسبب في مقتل 18 شخصا بينهم 7 مدنيين، على مدار الأيام الثلاثة، بحسب رصد مراسل الأناضول اعتمادا على مصادر طبية وميدانية وشهود عيان، فيما لم تصدر بعد إحصائية رسمية. -

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