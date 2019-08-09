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جونسون: يجب تكثيف الاستعدادات لـ"بريكست بدون اتفاق"

عرب وعالم

بوريس جونسون
بوريس جونسون

المصريون ووكالات

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طلب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، تكثيف الاستعدادات لخروج بلاده من الاتحاد الأوروبي "بريكست" بدون اتفاق، بالتزامن مع إلغائه إجازات العاملين في رئاسة الوزراء.
وقال جونسون في رسالة موجهة للموظفين رفيعي المستوى في إدارات الدولة، إن على المؤسسات الإسراع في الاستعداد لـ"بريكست بدون اتفاق"، وأن الموضوع يعتبر على قائمة الأولويات.
وذكر أن من حق الشعب البريطاني ودوائر الأعمال الإطلاع على خطة العمل التي سيتم تنفيذها في إطار بريكست، مشيرًا أنه يفضل ترك الاتحاد الأوروبي ضمن اتفاق.
من ناحية أخرى، ووفقًا للتقارير الواردة في الصحافة البريطانية ومصادر في رئاسة الوزراء، فقد تم إلغاء إجازات موظفي الخدمة المدنية ومستشاري الوزراء والموظفين العاملين برئاسة الوزراء، في سياق الاستعدادات لبريكست.
وفي وقت سابق من مطلع الشهر الحالي، قالت وزارة المالية إنها خصصت ميزانية إضافية 2.1 مليار جنيه استرليني، لتغطية التكاليف الإضافية التي قد تظهر في حال انسحاب لندن من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق.
ووفقاً لبيان صدر عن الوزارة بهذا الخصوص، فإن الميزانية المُضافة تأتي في إطار السعي لتغطية تكاليف انسحاب البلاد من الاتحاد في تاريخ 31 تشرين الأول/أكتوبر المُقبل.
وفي 23 يوليو/تموز الماضي، أعلن حزب المحافظين البريطاني فوز جونسون بزعامة الحزب ورئاسة الوزراء، خلفًا لرئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي، التي استقالت من منصبها يونيو/حزيران الماضي.
وفي مارس/ آذار الماضي، رفض مجلس العموم البريطاني، مجددا اتفاقًا تقدمت به رئيسة الحكومة البريطانية السابقة ماي، للخروج من الاتحاد الأوروبي.
وصوّت ضد اتفاق الحكومة مع الاتحاد، بصيغته المعدلة، 391 عضوا في المجلس، مقابل موافقة 242 عضوا، حسب هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).
وكان المجلس قد رفض الاتفاق لأول مرة بأغلبية ساحقة في 25 يناير/ كانون الثاني الماضي.
ومن المرتقب أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي في 29 مارس/ آذار الجاري، بعد فترة تحضير امتدت منذ يونيو 2016. -

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