» "نَمِرة".. مسجد شاهد على خطبة الرسول في حجة الوداع

09 أغسطس 2019 - 10:40 م

بـ6 مآذن شاهقة و3 قباب، يقف مسجد "نَمِرة" في مشعر عرفة، شاهدًا على خطبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع.



ويحرص الحجاج على القدوم إلى مسجد "نَمِرة" ليستمعوا إلى خطبة عرفة، ثم يصلوا الظهر والعصر بأذان وإقامتين، جمعا وقصرا اقتداءً بالرسول، ثم يشرعوا بالدعاء والتضرع حتى غروب الشمس.

وبعد شروق شمس غد السبت، يستعد أفواج الحجاج إلى الوقوف بمشعر عرفة، لتأدية الركن الأعظم من شعيرة الحج المقدسة.



ويعد مسجد "نَمِرة" أهم معالم مشعر عرفة، حيث بني الموضع الذي خطب فيه الرسول عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، في منتصف القرن الثاني الهجري.

ويقع المسجد إلى الغرب من مشعر عرفة، كما يقع جزء من غرب المسجد في وادي عرنة، وهو أحد أودية مكة المكرمة.

وشهد إجراء عدة توسعات على مر تاريخه، حتى أصبحت مقدمة المسجد خارج عرفات، ومؤخرة المسجد في عرفات.

ويبلغ مساحة "نَمِرة" أكثر من 110 آلاف متر مربع، ويبلغ طوله من الشرق إلى الغرب 340 مترًا، وعرضه من الشمال إلى الجنوب 240 مترًا، ويوجد خلف المسجد مساحة مظللة تقدَّر بـ8 آلاف متر مربع.

ويستوعب المسجد نحو 350 ألف مصل، وله ست مآذن، ارتفاع كل مئذنة منها 60 مترًا، وثلاث قباب، و10 مداخل رئيسية تحتوي على 64 بابًا.