  • السبت 10 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر12:45 ص
بحث متقدم
عبد الملك الحوثي

التحالف العربي في اليمن يعلن قتل شقيق زعيم الحوثيين

الإعلامي توفيق عكاشة

توفيق عكاشة:"تم اختراق التليفزيون المصري بسبب هذا الأمر"

التليفزيون يكشف المستور في العلاقة بين ناصر وعامر

حكاية اقتراض عبد الناصر 400 جنيها من عبد الحكيم عامر

حجاج بيت الله على جبل عرفات

هنا "عرفة".. منسك "لا يفرق" وجبل "يوزع" الرحمات

ترامب

تعليق صادم من ترامب على أفلام هوليوود.. هذا ما قاله

صلاح

شاهد.. أول أهداف «صلاح» مع ليفربول بالموسم الجديد

بطل معهد ااورام

بطل من ذهب.. قصة صاحب صورة طفلة «معهد الأورام»

لندن

لندن تغرق فى الظلام.. ماذا حدث؟

الأرصاد

"الأرصاد": بشرى للمواطنين خلال عيد الأضحى

مران الاهلى

الأهلى يعلن موقف "الشناوى" من مواجهة «اطلع برة»

ليفربول يفتتح "البريمرليغ" برباعية على نوريتش سيتي

الرياضة

صلاح
صلاح

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

شاهد.. أول أهداف «صلاح» مع ليفربول بالموسم الجديد

#

«صلاح» يقود هجوم ليفربول أمام نوريتش سيتي

#

«ليفربول» يواجه فريقًا مجهولًا في بداية الدوري الإنجليزي

#

ماذا قالت الصحف الإنجليزية عن ركلة جزاء صلاح وملينر؟

افتتح فريق ليفربول، الجمعة، مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم (البريمرليغ) برسالة شديدة مبكرة لمنافسيه على اللقب، باكتساح ضيفه نوريتش سيتي بأربعة أهداف لهدف.
جاء الشوط الأول سريع من الجانبين، ونجح ليفربول في تسجيل رباعيته عن طريق الإسكتلندي غرانت هانلي لاعب نوريتش سيتي بالخطأ في مرماه، والمصري محمد صلاح والهولندي فيرغيل فان دايك، والبلجيكي ديفوك أوريجي قي الدقائق 7 و19 و28 و42 من زمن اللقاء.
وشهد الشوط الأول إصابة الحارس البرازيلي أليسون بكير ودخل بدلًا منه الحارس البديل لليفربول الإسباني أدريان كاستيو.
في الشوط الثاني، هدأ ليفربول كثيرًا ولم يشكل الكثير من الخطورة رغم وصول مهاجميه لأكثر من مرة لمرمى المنافس.
ونجح نوريتش سيتي في تسجيل هدفه الوحيد عن طريق الفنلندي تيمو بوكي في الدقيقة 64 من زمن المباراة.
بهذه النتيجة، حصد ليفربول أول ثلاث نقاط له في صراع (البرميرليغ)، فيما ظل نوريتش سيتي دون رصيد من النقاط.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

قطع يد السارق.. وحديث النفس!!

محمود سلطان

ماذا لو ربح نجيب أزمة مارس؟

فراج إسماعيل

يوسف إدريس في ذكراه,, أنا ومن بعدى أنا!

د. هشام الحمامي

وسقط ملك القهوة

عبد الرازق أحمد الشاعر

فى المكان غير المناسب

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (3).. عدل عمر أم عقله؟

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» قبل العيد.. تعرف على شروط وأحكام الأضحية
» طبيب يكشف عن طرق جديدة لعلاج مرض السكر
» هذا هو العدد المسموح به للاشتراك في أضحية العيد
» ‎دخان السجائر يجعل سرطان الرأس والرقبة أكثر عدوانية
» مشعر "منى" يحتضن "أكبر تجمع إسلامي بالعالم"
» حدث تاريخي.. السعودية تستضيف نزالًا بين جوشوا ورويز
» "نَمِرة".. مسجد شاهد على خطبة الرسول في حجة الوداع
» أمير مكة المكرمة: 2 مليون و91 ألف حاج هذا العام
» ليفربول يفتتح "البريمرليغ" برباعية على نوريتش سيتي
» الحكومة ترد.. حقيقة جفاف المياه بالترع والمصارف
» أمريكا تكشف "تفاصيل العملية" السرية بليبيا

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    03:50 ص

  • فجر

    03:50

  • شروق

    05:22

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:44

  • مغرب

    18:48

  • عشاء

    20:18

من الى
أرشيفية
أرشيفية
أم كلثوم
ياسر برهامى
محمد مرسي