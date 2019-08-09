» «صلاح» يقود هجوم ليفربول أمام نوريتش سيتي

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محمد صلاح

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نوريتش سيتي

أعلن الجهاز الفني لفريق ليفربول الإنجليزي بقيادة الألماني يورجن كلوب، تشكيل فريقه للمباراة الافتتاحية للدوري الإنجليزي الممتاز أمام نوريتش سيتي والتي ستقام مساء اليوم الجمعة على ملعب أنفيلد رود.

وتواجد صلاح ضمن التشكيلة الأساسية للمدرب الألماني، فيما يجلس السنغالي ساديو ماني على مقاعد البدلاء بسبب عودته المتأخرة لمعسكر ليفربول بعد مشاركته مع منتخب بلاده حتى المباراة النهائية من كأس الأمم الإفريقية مصر 2019.

وجاء تشكيل الليفر كالآتي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ألكسندر آرنولد - جو جوميز - فيرجيل فان دايك - أندرو روبرتسون

خط الوسط: جوردان هندرسون - جيني فينالدوم - فابينيو

خط الهجوم: محمد صلاح - روبرتو فيرمينو - ديفوك أوريجي


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