  • الجمعة 09 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر10:26 م
بحث متقدم
صلاح

شاهد.. أول أهداف «صلاح» مع ليفربول بالموسم الجديد

ليفربول

بث مباشر.. مباراة ليفربول «صلاح» ونوريتش سيتي

بطل معهد ااورام

بطل من ذهب.. قصة صاحب صورة طفلة «معهد الأورام»

لندن

لندن تغرق فى الظلام.. ماذا حدث؟

الأرصاد

"الأرصاد": بشرى للمواطنين خلال عيد الأضحى

مران الاهلى

الأهلى يعلن موقف "الشناوى" من مواجهة «اطلع برة»

الننى

الغموض يسيطر على مُستقبل «النني»

جفاف

الحكومة ترد.. حقيقة جفاف المياه بالترع والمصارف

ليبيا

أمريكا تكشف "تفاصيل العملية" السرية بليبيا

كاف

تحذير شديد اللهجة من "كاف" للأندية المصرية

بطل من ذهب.. قصة صاحب صورة طفلة «معهد الأورام»

آخر الأخبار

بطل معهد ااورام
بطل معهد ااورام

حسن علام

أخبار متعلقة
#

تفاصيل جديدة تنشرها وزارة الداخلية عن إرهابي معهد الأورام

#

شقيق أحد ضحايا معهد الأورام يفجر مفاجأة صادمة عن جثة أخيه

#

فنان شهير ينشر صورة مؤلمة لضحية معهد الأورام: أنا آسف

#

شاهد.. جنازة مهيبة لضحايا تفجير معهد الأورام

المصريون

بطل

معهد الأورام

بطل صورة «طفلة معهد الأورام» يروي كواليس ما قام به

كان المشهد مخيف وصعب جدًا.. همي كان إنقاذ الناس

بينما يهرول الجميع لينجو بطفله أو طفلته بعيدًا عن الانفجار الذي دمر واجهة معهد الأورام وأصاب من حوله بالذهول من هول الموقف، إذ بشاب ثلاثيني يقتحم النيران بكل ما أوتي من قوة محاولًا إنقاذ المرضى والمصابين ونقلهم بعيدًا لأقرب نقطة أمان.

هذا الشاب يدعى محمد الجوهري، يبلغ من العمر نحو 34 عامًا وهو من سكان منطقة المنيل التي شهد الحادث الأليم.

«المصريون»، توصل إلى الشاب الثلاثيني، صاحب أشهر صورة إنقاذ مرضى معهد الأورام، وتحدث معه عن تفاصيل وكواليس الصورة وما قام به بعد مشاهدة هذه التفجير.

يقول «الجوهري»، إنه في ذلك الأثناء كان عائدًا من عمله ومتوجهًا إلى منزله الذي لا يبعد عن المعهد كثيرًا، ويضيف: «فجأة سمعت صوت انفجار شديد ونار كثيفة كذلك السماء احمرت بشكل غير طبيعي، فأسرعت نحو الانفجار وكنت هناك في أقل من نصف دقيقة».

ويصف موقع الحادث فور وصوله، قائلًا: «حينما وصلت كانت هناك حالة من الفزع والهلع، الجميع مذهول من هول الموقف، وكان هناك من يحاول إطفاء الحريق الهائل، بينما يحاول آخرون إنقاذ المصابيين ومن طالتهم النيران واشتعلت بأجسادهم».

«المنظر كان مخيف وصعب جدًا، فهناك جثث وهناك أجساد مشتعله نارًا، وهذا منظر لا يمكن تحمله، عندئذ قررت أن أول من اساعدهم الأشخاص الذين اشتعلت أجسادهم»، وفق لـ«الجوهري».

ويتذكر: «كان من بين هؤلاء شاب من شدة النيران اختفت ملامح وجهه تمامًا، وكانت حالته صعبة،زوهؤلاء كنا نحاول توصيلهم إلى االإسعاف التي أتت بعد أقل من خمس دقائق إلى مكان الخادث ولم تتأخر كثيرًا ».

بعد ذلك سارع الشاب الثلاثيني إلى داخل المعهد لإنقاذ المرضى وبالتحديد الأطفال: «بعد أن انقذنا من تواجدوا أمام المعهد اتجهت إلى الداخل لإنقذ المرضى، وحاولت أولًا

أن أصعد إلى الأطفال لمساعدة من يمكن مساعدتهم، لم أكن وحدي بالطبع من يقوم بهذه المهمة، فكان هناك الكثير من أولاد المنيل والمصريين الجدعان».

«عقب وصولي لطابق الأطفال كانت حالتهم مزرية والخوف تملك منهم والمرافقين لهم، فوجدت امرأة تحمل طفلة ولا تعرف ماذا تفعل حاولت أخذها لكنها كانت خائفة قولت لها ِأمكسي بملابسي وسيري خلفي لِأنه لا يمكن الانتظار في هذا المكان غير الآمن وبعد محاولات اقتنعت وسارت معي السيدة وحملت أنا ابنتها»، هكذا يصف الوضع في طابق الأطفال.

ويضيف: «السيدة التي كانت تحمل الطفل حاولت حمل طفلها لكنها كانت خائفة ومحتضنة ابنها، فقولت لها أيضًا أمسكي بملابس وسيري خلفي لتوصيلها إلى مكان آمن والحمد قد حدث ثم حولت مساعدة آخرون».

الشاب الثلاثيني يحكي لـ«المصريون»، تفاصيل الصورة التي انتشرت له عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهو يحمل طفلة محاولًا إيصالها إلى سيارة الإسعاف، قائلًا: «في البداية لا أعمل بالمعهد ولست اب هذه الطفلة ولكن وجدها في طابق الأطفال مع أمها فحملتها إلى خارج المعهد وأوصلتها إلى السيارة، ولم اكن في نيتي إلا إنقاذها ولا أعرف كيف انتشرت هذه الصورة، كان الأهم بالنسبة لي إنقاذ المرضى».

ويكمل: «كان هناك شباب وكبار سن لا يستطيعون السير من نهول الموقف كما كان هناك أطفال»، مشيرًا إلى أن حوائط المعهد تصدعت من شدة الانفجار كما الزجاج تساقط وانقلبت الامور داخل المعهد رأسا على عقب لكن لم يكن هناك انفجار بالداخل».

واختتم حديثه قائلًا: «ربنا يرحم الشهداء ويشفي المصابيين وبشكر كل شخص دعا لي وربنا يأجره بنفس الدعاء».

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

قطع يد السارق.. وحديث النفس!!

محمود سلطان

ماذا لو ربح نجيب أزمة مارس؟

فراج إسماعيل

يوسف إدريس في ذكراه,, أنا ومن بعدى أنا!

د. هشام الحمامي

وسقط ملك القهوة

عبد الرازق أحمد الشاعر

فى المكان غير المناسب

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (3).. عدل عمر أم عقله؟

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» لأسباب أمنية.. استبعاد «أوزيل» من مواجهة نيوكاسل
» «صلاح» يقود هجوم ليفربول أمام نوريتش سيتي
» أياكس يقطع الطريق أمام الأندية ويجدد لـ«زياش»
» «مرزوق» يكشف سبب هروب «كهربا» من الزمالك
» توتنهام يُمدد تعاقده مع «مورا» حتى 2024
» الزمالك يستقر على تجديد عقود هذا الثلاثي
» الأهلي ينعى والد نجم الفريق
» سفينة إنقاذ تنتشل 80 مهاجرًا قبالة سواحل ليبيا
» منتخب مصر يهزم الصين تايبيه 36 / 25
» «ميسي» يحصل على جائزة أفضل هدف
» إطلاق اسم "بن سلمان" علي هذا الطريق

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    03:50 ص

  • فجر

    03:49

  • شروق

    05:21

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:44

  • مغرب

    18:49

  • عشاء

    20:19

من الى
أرشيفية
أرشيفية
أم كلثوم
ياسر برهامى
محمد مرسي