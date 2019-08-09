» «مرزوق» يكشف سبب هروب «كهربا» من الزمالك

09 أغسطس 2019 - 07:10 م

قال مازن مرزوق، رئيس لجنة المسابقات السابق بالاتحاد المصري لكرة القدم، إن الجيل الحالي من اللاعبين المصريين أغلبهم غير متعلمين، وليس لديهم الثقافة التي تؤهلهم للتعامل مع الشهرة والأموال.

أضاف "مرزوق"، خلال لقائه ببرنامج "8 الصبح"، المذاع عبر فضائية "dmc "، اليوم الجمعة: "في لعيبة بتيجي من الدرجة التانية أو التالتة وبياخد 500 جنيه، وفجأة بقى ياخد ملايين في الأندية الكبيرة، وبقى يتخانق معاهم علشان ياخد 15 مليونًا أو 20 مليونًا".

وتابع: "كهربا هرب من الزمالك علشان الفلوس، كان عاوز ياخد 20 مليون جنيه"، موضحًا: "مفيش أي لاعب في مصر يستحق أكتر من 3 ملايين جنيه في السنة".