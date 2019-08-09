» توتنهام يُمدد تعاقده مع «مورا» حتى 2024

09 أغسطس 2019 - 06:44 م

نجح مسئولو توتنهام الإنجليزي في تمديد تعاقدهم مع لوكاس مورا، اليوم الجمعة، ليظل لاعبا بالفريق حتى 2024.

وقال مورا للموقع الرسمي للنادي على الانترنت:" أريد تحقيق المزيد لهذا النادي، مهمتي أن اكون في وضع أفضل لإسعاد الجماهير. أتمنى البقاء لوقت طويل".

وقال مورا، الذي سجل ثلاثة أهداف (هاتريك) في الدور قبل النهائي بدوري أبطال أوروبا في مايو الماضي، إن الإضافات الجديدة للفريق في هذا الصيف جعلته أكثر قناعة بأن النادي مستعد للنجاح.

وقال :"أعتقد أننا أفضل الآن، نحن أقوى. أعتقد أن بإمكاننا التتويج بكأس، لدينا الإمكانيات لتحقق ذلك. أعتقد أن بإمكاننا الفوز ببطولة".