» الأهلي ينعى والد نجم الفريق

09 أغسطس 2019 - 05:55 م

تقدم مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب وأعضاء المجلس والمدير التنفيذي وقطاعات النادي الرياضية ببالغ الحزن والأسى بالتعازي في وفاة والد صلاح محسن لاعب الفريق الأول لكرة القدم.

وكان محسن شلبي، 56 عاما والد اللاعب صلاح محسن مهاجم النادي الأهلي ومنتخب مصر، قد توفي اليوم بعد صراع طويل مع المرض، وشيع جثمانه منذ قليل بمسقط رأسه في عزبة الحكيم التابعة لقرية طاروط مركز الزقازيق، بحضور أحمد يحيي وكيل أعمال اللاعب، ووسط غياب نجوم الرياضة وزملائه.