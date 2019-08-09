تعرف على رقم «هازارد» مع ريال مدريد

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هازارد

كشف مسئولو ريال مدريد الإسباني عن رقم لاعبه البلجيكي إدين هازارد، والذي سيرتديه في موسمه الأول مع النادي الملكي بعد انضمامه إليه قادماً من تشيلسي الإنجليزي في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وحصل النجم البلجيكي على الرقم 7، الذي كان يرتديه نجم الفريق السابق البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي الحالي.

وكان ماريانو دياز لاعب الفريق قد حمل القميص رقم 7 طيلة الموسم الماضي، لكنه تخلى عنه لهازارد، ليرتدي القميص رقم 24.

وكان هازارد قد افتتح سجله التهديفي مع الفريق في المباراة الودية أمام ريد بول سالزبورج النمساوي يوم الأربعاء الماضي.

ولعب هازارد بالقميص رقم 50 طيلة فترة استعدادات الفريق الملكي للموسم الجديد، قبل أن يرتدي القميص رقم 7.


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