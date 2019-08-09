الغموض يسيطر على مُستقبل «النني»

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المصريون

أرسنال

النني

ذكرت صحيفة "إكسبريس"، في تقرير لها، أن محمد النني لاعب وسط المنتخب المصري وآرسنال الإنجليزي قد ينتقل لصفوف العملاق التركي جالطة سراي بنهاية الأسبوع الجاري.

ويُعاني محمد النني من عدم المشاركة مع كتيبة المدرب أوناي إيمري حيث أنه لم يُشارك سوى في 8 مباريات في الموسم الماضي.

وأضافت الصحيفة أنه هناك 3 لاعبين على وشك الرحيل من صفوف آرسنال وهم شكوردان موستافي، ومحمد النني، و كالوم تشامبيرس وذلك قبل نهاية سوق الانتقالات في أوروبا.

وذكرت الصحيفة أن النني قد ينتقل بنهاية الأسبوع الجاري إلى صفوف جالطة سراي.

وكانت مصادر مقربة من محمد النني خلال الأيام الماضية أن اللاعب متمسك بالبقاء في إنجلترا.


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