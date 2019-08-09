» سفينة إنقاذ تنتشل 80 مهاجرًا قبالة سواحل ليبيا

09 أغسطس 2019 - 04:47 م

تمكنت سفينة تابعة لمنظمة المساعدات الإنسانية الدولية "أطباء بلا حدود" من إنقاذ 80 مهاجرًا من قارب مطاطى قبالة ساحل ليبيا.





ونشر الحساب الرسمى لمنظمة أطباء بلا حدود، عبر تويتر، صورتين من عملية الإنقاذ، موضحة أن المهاجرين كانوا فى محنة".





فيما أشارت شبكة "إيه بى سى نيوز الأمريكية، إلى أن مسئولى الخط الهاتفى الساخن للمهاجرين، الذى تديره شبكة من النشطاء، أفادوا بتلقى بلاغًا بشأن وجود قارب قبالة الساحل الليبى ويحمل على متنه 80 شخصًا، من بينهم خمسة نساء وأربعة أطفال، حيث قاموا بإبلاغ السلطات وسفينة الإنقاذ التى تحمل العلم النرويجى "أوشن فايكنج".









