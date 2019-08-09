لا مع إيران ولا حماس.. هذه الحرب ترعب الإسرائيليين

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مساء أمس الخميس، أن استطلاعا إسرائيليا للرأي كشف عن 55% من المستطلعين يخشون الحرب الأهلية الداخلية، مقارنة بـ 42% يخشون الحرب مع إيران.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مساء أمس الخميس، أن استطلاعا إسرائيليا للرأي كشف عن 55% من المستطلعين يخشون الحرب الأهلية الداخلية، مقارنة بـ 42% يخشون الحرب مع إيران.

وأفادت الصحيفة العبرية بأن الاستطلاع الذي أجرته منظمة "غيشر/الجسر"، على خلفية المعركة الانتخابية التي تبرز الانشقاقات في المجتمع الإسرائيلي داخليا، بأن الاستطلاع شمل عينة عمرية في جيل 18 عاما، وما فوق، وبحث علاقات الجمهور الإسرائيلي مع اليهود في العالم.

وأفادت الصحيفة العبرية بأن الاستطلاع الذي أجرته منظمة "غيشر/الجسر"، على خلفية المعركة الانتخابية التي تبرز الانشقاقات في المجتمع الإسرائيلي داخليا، بأن الاستطلاع شمل عينة عمرية في جيل 18 عاما، وما فوق، وبحث علاقات الجمهور الإسرائيلي مع اليهود في العالم.