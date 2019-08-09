المقرحي: لدينا أقوى جهاز أمن وطني في العالم

أكد اللواء فاروق المقرحي، مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن مجهود قوات الأمن في الكشف عن الإرهابيين في الخلية التي نفذت تفجير معهد الأورام، وتصفية 15 عنصرًا منها، هو جهد مشكور ومقدر، معقبا: "لدينا أقوى جهاز أمن وطني في العالم".





وأضاف "المقرحي"، في مداخلة مع قناة "تن" الفضائية، أن هذا يدل على أن قاعدة البيانات الموجودة لدى الأمن الوطني قوية، وأنه يخترق تلك العصابة الإرهابية ولديه معلومات كافية ويتعاون معه جميع أفراد الشعب الشرفاء.



