فنانة شهيرة: أشعر كأنني «صلاح»

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علقت الفنانة السورية أصالة على إطلاق ألبومها الجديد "في قربك"، قائلة: "أشعر كأننى محمد صلاح عندما يسجل هدفًا".

وأضافت "أصالة" عبر "تويتر": "حرصاً منّي على ثقتكم ، وإيماناً منّي أيضاً بثقتكم الكبيرة بموهبتي، أسعى للتّجديد وأُغامر كثيراً، وأقلق وأخاف وأعيش أيّاماً ليست سهلة، لأعرف رأيكم ويسعدني قبولكم جدّاً وأُصبح حين أقرأ كلماتكم طفلة أرقص فرحاً ، ومثل محمد صلاح بالملعب أشعر حين أُصيب الهدف".

وكانت قد أطلقت الفنانة السورية ألبوم "في قربك" عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب قبل أيام، وشاركت مع متابعيها على تويتر أغنية "نكتة بايخة" من هذا الألبوم.

وتعد أصالة من أبرز الفنانات اللائي ظهرن على الساحة الفنية خلال العقود الـ3 الماضية، إذ تركت أعمالها أصداء واسعة في العديد من دول الشرق الأوسط.


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