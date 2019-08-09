توقف مفاجئ لقنوات «بي أوت كيو» الرياضية

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توقف

رياضية

بي إن سبورتس

بى ان كيو

توقف بث قنوات "beoutQ " الرياضية، منذ أول أمس الأربعاء مما دفع عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إغلاق حساباتهم على الشبكة حول العالم.

ولم يجد مشاهدو الشبكة أي بيان رسمي من المسئولين عنها لمعرفة ما حدث.

في حين نشرت صفحة غير موثقة منسوبة لـ "بي أوت كيو"، تحت اسم "بي اوت كيو @BEOUTQ_SQ "، عبر موقع "تويتر"، "تغريدة" مرفقة بفيديو، جاء فيها: "عملاءنا الكرام...ستعود الخدمة يوم الجمعة مساء ولكن سيكون هناك تحديث، إن أردت أن تعمل قنوات #بي_آوت_كيو على أكمل وجه فعليك أن تشاهد الفيديو".

وتنقل قنوات "بي أوت كيو"، منذ منتصف عام 2017، بطولات تنفرد بها شبكة "بي إن سبورت" القطرية، ومن بينها كأس العالم والبطولات القارية ودوريات الأبطال والدوريات الأوروبية.

وحاولت شبكة "بي إن سبورتس" طوال الأشهر الماضية إيقاف نظيرتها "بي أوت كيو" عبر شكاوى عديدة.


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