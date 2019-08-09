إدارة "الصفاقسي" توضح موقفها مع لاعب الأهلى

09 أغسطس 2019 - 01:23 م

أعلنت إدارة الصفاقسى التونسى، أنها تحترم لوائح وقوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بخصوص التعاقد مع لاعب النادى الأهلى عمرو جمال.

وكشف عدلي القيعي رئيس لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي أن صفقة "جمال" إلى الصفاقسي تعثرت على الرغم من التعاقد الرسمي بسبب ظروف تجنيد اللاعب.

وأضافت إدارة الصفاقسي، في بيان رسمي نشر على "فيس بوك" أنها حصلت على البطاقة الدولية للاعب وتعتزم شراءه بشكل نهائي وفقاً للعقد المبرم مع الأهلى.