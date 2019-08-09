» "إغلاق المدارس.. وإلغاء مئات الرحلات الجوية.. ما الأمر"

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متابعات - أمينة عبد العال

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حذر المكتب الوطني للأرصاد الجوية في الصين ، المواطنين المحليين، تحذيرا شديدا في ساعة مبكرة من صباح اليوم مع اقتراب الإعصار "ليكيما" الهائل من إقليم تشجيانغ على الساحل الشرقي للبلاد، بعدما تسبب في إلغاء مئات الرحلات الجوية وإغلاق مدارس وأسواق في تايوان.

وأكد أنه من المتوقع أن يصل "ليكيما"، وهو الإعصار الأقوى منذ عام 2014، إلى البر الرئيسي في الساعات الأولى من صباح السبت ثم يتجه شمالا بعد ذلك. وحذر من رياح قوية في منطقة دلتا نهر يانغتسي التي تشمل شنغهاي.

وألغت تايوان رحلات جوية وأمرت بإغلاق الأسواق والمدارس اليوم مع اتجاه الإعصار صوب الشمال الغربي، حيث تسبب في انقطاع الكهرباء عن أكثر من 40 ألف منزل وتعليق معظم خدمات القطار السريع بالجزيرة.

وقالت صحيفة شنغهاي ديلي الرسمية إن من المتوقع هطول أمطار غزيرة على شنغهاي تصحبها رياح قوية وتستمر حتى الأحد وإن من المنتظر إجلاء نحو 16 ألفا من السكان.

كما حذرت وزارة الموارد المائية الصينية أيضا من مخاطر الفيضانات في القطاعات الشرقية وقطاع المصب في نهر يانغتسي والنهر الأصفر حتى يوم الأربعاء.

 



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