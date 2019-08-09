فيديو نادر لصدام حسين أمام الحجر الأسود

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تداول رواد موقع التدوينات "تويتر" صورة نادرة للرئيس الراحل صدام حسين وهو يقبل الحجر الأسود.

ودون مشارك الصورة عليها قائلًا: "اللهم ارحمه و اغفر له و انظر إليه بعين لطفك و كرمك يا أرحم الراحمين . و اغفر لنا و له يالله و أفسح له فى قبره و نور له فيه، اللهم أبدله دارا خيرا من داره و أدخله الجنة و أعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار . اللهم ارحمه  يوم العرض عليك "اللهم نشهدك على حبه فاحشرني مع من أحب".

وعلق بدر الدوسري علي مقطع الفيديو قائلا:" ألف مليون رحمه عليك سيدي صدام حسين"، وعلق آخر قائلا: "رحمه الله واسكنه فسيح جناته"، فيما قال أحمد:" والله عيني دمعت .... رحمك الله يا صدام .. عشت اسدا رافعا راسك الى الاعلى ومت بيد الامريكان والرافضة وندعو لك بالشهادة ....".


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