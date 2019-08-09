منع طفلة كويتية من مغادرة البلاد.. ما السبب

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منع أمن المنافذ في مطار الكويت الدولي، إخراج طفلة كويتية في عمر العامين من البلاد، ما تسبب في إفساد رحلة عائلتها إلى أوروبا.

وتفاجأت عائلة الطفلة بعد تقديم جوازات سفرهم إلى موظف منفذ المطار بأن جواز سفرها مطلوب للضبط والإحضار مع حامله.

وتبين بعد التحقيق أن أم الطفلة أبلغت في وقت سابق عن فقدان جواز سفر ابنتها، ولكن عندما وجدته لم تبلغ وزارة الداخلية بذلك، وتم نسيان الأمر تمامًا.

ومن جانبه، أكد مصدر أمني أن المطار لم يسمح للطفلة بالسفر، ما اضطر جميع أفراد عائلتها لإلغاء رحلتهم.



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