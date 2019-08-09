تسجيل صوتي للإرهابي "عليش" مع شقيق منفذ تفجير المنيل

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، أول تسجيل صوتي للإرهابي الهارب محمد عليش مع شقيق الإرهابي عبد الرحمن خالد منفذ تفجير حادث معهد الأورام بالمنيل.

وأكد شقيق الإرهابي عبدالرحمن خالد ، خلال التسجيل المعروض أنه لا يستطيع الوصول لشقيقه، حيث إن الأخير أخبره بأنه سيتصل به من حين لآخر .