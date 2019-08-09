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تسجيل صوتي للإرهابي "عليش" مع شقيق منفذ تفجير المنيل

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عبد الرحمن خالد
عبد الرحمن خالد

إيمان هاني

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الإرهاب

إكسترا نيوز

المنيل

محمد عليش

عبد الرحمن خالد

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، أول تسجيل صوتي للإرهابي الهارب محمد عليش مع شقيق الإرهابي عبد الرحمن خالد منفذ تفجير حادث معهد الأورام بالمنيل. 

وأكد شقيق الإرهابي عبدالرحمن خالد ، خلال التسجيل المعروض أنه لا يستطيع الوصول لشقيقه، حيث إن الأخير أخبره بأنه سيتصل به من حين لآخر . 

يذكر أن وزارة الداخلية كشفت في بيان، عن هوية المنفذ والمخططين للحادث الإرهابى الذى وقع أمام معهد الأورام.

وأشارت إلى أن عبد الرحمن خالد محمود هو منفذ الحادث الإرهابى أمام معهد الأورام، وتوصلت عملية الفحص والتتبع عن تحديد خط سير السيارة المستخدمة فى التفجير.

 شاهد الفيديو.. 
https://www.youtube.com/watch?v=bE4V5fPCAEw 

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