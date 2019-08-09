» قرشان يهاجمان فتاة ويلتهمانها أمام والدتها

09 أغسطس 2019 - 11:12 ص

تعرضت غوردان ليندسي، 21 عامًا الطالبة في جامعة «لويولا ماريماونت» في لوس أنجلوس، إلي هجوم من قرشين ،أثناء الغوص في جزر البهاماز.

وقال مايكل والد غوردان، لصحيفة «غود مورنينغ أميركا»، إن العائلة قررت القيام بنشاطات منفصلة خلال اليوم الثالث من العطلة فذهبت غوردان ووالدتها كامي للغطس، بينما توجه مايكل وأفراد العائلة الآخرون لرؤية الخنازير.

وتذكر مايكل كيف كان مع أفراد الأسرة الآخرين في مكان قريب يراقبون الخنازير، عندما ذكر أحد المارة أن «مراهقة» تتعرض لهجوم من سمكة قرش.

وهاجم قرشان غوردان بينما كانت تقوم بالغطس، فمزق القرش الأول ذراعها اليمنى، إلا أنها لم تستسلم وحاولت السباحة باتجاه والدتها بيد واحدة، لكن قرشاً آخر اقترب منها ومزق ساقها، وفقاً للتقرير.

وقال مايكل: «عند سماعي الخبر هرعت إلى المكان، ورأيت ابنتي في المحيط محاطة بأسماك القرش» بحسب صحيفة الشرق الأوسط.

وأشارت والدة غوردان إلى أن أحداً لم يصرخ أو ينبههما من أسماك القرش في الماء. وعندما وصل القرش الثاني باتجاه غوردان، حاولت والدتها الدفاع عنها وضربه؛ لكنها لم تستطع إنقاذها منه.

وعلى الرغم من الهجوم الثاني، تمكنت كامي من إخراج ابنتها من الماء إلى منطقة صخرية قريبة حيث انتظرا القارب لنقلهما إلى الشاطئ.

وأصدرت الأسرة بياناً يقول إن القارب الذي نقلهما إلى الشاطئ لم يكن مزوداً بالإمدادات الطبية. وعندما وصل إلى الشاطئ، كانت غوردان لا تزال على قيد الحياة، ونُقلت إلى مستشفى قريب حيث ما لبثت أن فارقت الحياة.



