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حقيقة رحيل "لاسارتى" عن تدريب الأهلي

الرياضة

لاسارتي
لاسارتي

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كشف عدلي القيعي، رئيس لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي عن مصير الأرجواني مارتن لاسارتي، المدير الفني لفريق الكرة الأول، من الاستمرار أو الرحيل عن صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.

وقال "القيعي" في تصريحات تلفزيونية: "ليس من الطبيعي أن يحترم لاسارتي تعاقده مع الأهلي ونحن لا نحترم ارتباطنا به، ولا يوجد مبرر لرحيله".

وتابع: "لاسارتي في البداية تعطل مشوار البطولة الإفريقية ولكن نجح بامتياز فيما تبقى من الدوري العام وفاز بالبطولة وبفارق 8 نقاط".

واختتم: "الآن تم بناء الفريق والمدرب قضى فترة إعداد معهم فما المبرر أن نفكر في رحيله، محاولة ذكية من البعض لإحداث نوع من عدم الاستقرار قبل التحديات المقبلة".

وكانت هناك أنباء تشير لرحيل مارتن لاسارتي عن صفوف الفريق عائدًا إلى أحد أندية الدوري التشيلي الذي كان يدربهم في وقت سابق.


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