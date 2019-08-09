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"الوزراء" يكشف حقيقة أدوية معهد الأورام المغشوشة

الحياة السياسية

معهد الأورام
معهد الأورام

علي محمود

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مجلس الوزراء

معهد الأورام

ادوية مغشوشة

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، عن أنه فى ضوء ما تردد من أنباء حول طرح الهيئة العامة للتأمين الصحى أدوية مغشوشة لعلاج الأورام السرطانية، يتم تحضيرها فى ورش منزلية، تواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان، والتى نفت صحة تلك الأنباء تمامًا.
وأكدت عدم طرح التأمين الصحى أى أدوية مغشوشة لعلاج الأورام السرطانية، وأن جميع الأدوية المتوافرة بكل المستشفيات وهيئات التأمين الصحى وكذلك الصيدليات صالحة وآمنة تماماً ومطابقة لمعايير منظمة الصحة العالمية، مُشددًة على حرصها كل الحرص على صحة وسلامة المواطنين، وأن كل ما يثار فى هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة القلق والذعر بين المواطنين.

وأضافت الوزارة، أن جميع الأدوية المتداولة بالأسواق لابد أن تحصل على موافقات هيئة الرقابة الدوائية بمصر، والجهات المعنية الحكومية الرقابية، ويتم التفتيش وإجراء الأبحاث عليها، قبل تسجيلها، وثبوت أمانتها، أما الأدوية المستوردة من الخارج فتكون حاصلة على تفتيش هيئة الغذاء والدواء العالمى، مُشددةً على أنه فى حال ثبوت أى تجاوز أو غش بالأدوية، تقوم الإدارة المركزية للصيدلة التابعة للوزارة بإصدار منشورات رسمية فى هذا الصدد لمنع تداول هذه الأدوية.


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