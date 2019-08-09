  • الجمعة 09 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر01:55 م
بحث متقدم
صلاح

فنانة شهيرة: أشعر كأنني «صلاح»

محمد نجيب عوضين، أستاذ الشريعة بكلية الحقوق

أستاذ شريعة يحسم الجدل حول الأضحية بـ "ديك"

حقيقة تراجع الحكومة عن إضافة المواليد للبطاقات التموينية

ارشيف

توقف مفاجئ لقنوات «بي أوت كيو» الرياضية

تحطم

سيارة تحطم تمثال السلام بالمنصورة

حزب البشير

المجلس العسكري يلغي قرارات إعدامات "البشير"

صدام حسين

فيديو نادر لصدام حسين أمام الحجر الأسود

حمو بيكا

بيكا وشطة أشهرهم.. منع 16 مطربا من الغناء

اعصار الصين

"إغلاق المدارس.. وإلغاء مئات الرحلات الجوية.. ما الأمر"

مطار

منع طفلة كويتية من مغادرة البلاد.. ما السبب

الزمالك يستعد لبطل الصومال بمواجهة أكتوبر وديًا

الرياضة

ارشيف
ارشيف

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

تأجيل مباراة الزمالك وبطل الصومال

#

الأمن يحرج الزمالك قبل مواجهة بطل الصومال

#

الزمالك يفقد خدمات مدافعه أمام بطل الصومال

#

سر جديد بشأن تعيين طارق يحيى مدربًا للزمالك

افريقيا

الكاف

بطولة

الومالك

بطل الصومال

يخوض فريق الزمالك بقيادة المدير الفنى المؤقت طارق يحيى مباراة ودية غدا السبت أمام فريق 6 أكتوبر على ملعب النادي عبد اللطيف أبو رجيلة في إطار الاستعداد جيدًا لانطلاق البطولة الأفريقية بعدما قرر "الكاف" تأجيل مباراة بطل الصومال بدورى الـ 64 لدوري أبطال أفريقيا.  

ويعسى الجهاز الفنى لمشاركة أكثر من لاعب لحدوث انسجام بين اللاعبين القدامى والجدد بالفريق، ومشاركة معظم اللاعبين للوقوف على مستواهم قبل المشاركة في المباريات الرسمية.

في نفس السياق انتظم طارق حامد، لاعب وسط الفريق في التدريبات، حيث خصص الجهاز الفني للفريق برنامجًا خاصًا له بعدما حصل على راحة.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

قطع يد السارق.. وحديث النفس!!

محمود سلطان

ماذا لو ربح نجيب أزمة مارس؟

فراج إسماعيل

يوسف إدريس في ذكراه,, أنا ومن بعدى أنا!

د. هشام الحمامي

وسقط ملك القهوة

عبد الرازق أحمد الشاعر

فى المكان غير المناسب

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (3).. عدل عمر أم عقله؟

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» لصوص لكن ظرفاء.. ضبط 4 عاطلين حاولوا سرقة قسم شبرا
» يعرض 18 ألف دولار لمن يغري حبيبته
» إصابة إمبراطورة اليابان بسرطان الثدي
» "إغلاق المدارس.. وإلغاء مئات الرحلات الجوية.. ما الأمر"
» اعتقال ابنة رئيس الوزراء ا الباكستاني السابق
» قرشان يهاجمان فتاة ويلتهمانها أمام والدتها
» صورة غير مفهومة لـ «نيمار»
» تعرف على موعد صلاة العيد بكل المحافظات
» حقيقة رحيل "لاسارتى" عن تدريب الأهلي
» الزمالك يستعد لبطل الصومال بمواجهة أكتوبر وديًا
» ليلة دخلة طبيبين تتحول إلى مأتم بالغربية.. ما السبب؟

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عصر

    03:44 م

  • فجر

    03:49

  • شروق

    05:21

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:44

  • مغرب

    18:49

  • عشاء

    20:19

من الى
أرشيفية
أرشيفية
أم كلثوم
ياسر برهامى
محمد مرسي