  • الجمعة 09 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر01:54 م
بحث متقدم
محمد نجيب عوضين، أستاذ الشريعة بكلية الحقوق

أستاذ شريعة يحسم الجدل حول الأضحية بـ "ديك"

حقيقة تراجع الحكومة عن إضافة المواليد للبطاقات التموينية

ارشيف

توقف مفاجئ لقنوات «بي أوت كيو» الرياضية

تحطم

سيارة تحطم تمثال السلام بالمنصورة

حزب البشير

المجلس العسكري يلغي قرارات إعدامات "البشير"

صدام حسين

فيديو نادر لصدام حسين أمام الحجر الأسود

حمو بيكا

بيكا وشطة أشهرهم.. منع 16 مطربا من الغناء

اعصار الصين

"إغلاق المدارس.. وإلغاء مئات الرحلات الجوية.. ما الأمر"

مطار

منع طفلة كويتية من مغادرة البلاد.. ما السبب

عبد الرحمن خالد

تسجيل صوتي للإرهابي "عليش" مع شقيق منفذ تفجير المنيل

ترشح "الشاهد" يشعل الانتخابات التونسية

الحياة السياسية

يوسف الشاهد
يوسف الشاهد

علي محمود

أخبار متعلقة
#

لأول مرة.. مناظرة تليفزيونية بين مرشحى الرئاسة التونسية

#

موظف سابق بالقصر الرئاسي يترشح للرئاسة التونسية

#

منع دخول وجدى غنيم إلى تونس.. لهذا السبب

#

الشاهد: هذا هو موعد تشييع جثمان الرئيس التونسي الراحل

يوسف الشاهد

الانتخابات التونسية

عبد الكريم الزبيدي

أعلن رئيس الوزراء التونسي، يوسف الشاهد، ترشحه للانتخابات الرئاسية المنتظرة منتصف سبتمبر المقبل، ليرفع بذلك حالة التنافس على مقعد الرئاسة، بين عدة وجوه بارزة في المشهد السياسي التونسي.

ومن المنتظر أن يقدّم الشاهد، اليوم الجمعة، أوراق ترشحه إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، مرشحًا عن حزب "تحيا تونس"، لينضم إلى قائمة شخصيات بارزة أعلنت نيتها المنافسة على كرسي قرطاج، أبرزها مرشح حزب "نداء تونس" وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي، ونائب البرلمان عبدالفتاح مورو مرشح "حركة النهضة"، وكذلك الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي ورئيس الوزراء السابق مهدي جمعة، وكذلك رئيسة "الحزب الحر الدستوري" عبير موسي، وعدة وجوه سياسية أخرى.

والشاهد (44 سنة)، من بين الشخصيات المرشحة للوصول إلى الدور الثاني من هذا السباق الرئاسي المنتظر، واسمه مطروح بقوة لخلافة الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي، بعد نجاحه في تأسيس حزب سياسي فرض نفسه في وقت قياسي، وتكوين كتلة برلمانية لا يقل حجمها عن 44 نائبا، إذ يعوّل على دعم العائلة الوسطية الحداثية في مواجهة مرشح النهضة، كما يراهن على مسيرته و"إنجازاته" منذ توليه رئاسة الحكومة 2015، لكنّه سيلقى منافسة شرسة من المرشح الذي ينتمي إلى نفس التيار الوسطي عبد الكريم الزبيدي.

ويحتاج المرشحون المتنافسون إلى الحصول على الأغلبية المطلقة من أصوات الناخبين في الدورة الأولى للفوز بمنصب الرئاسة، وفي حال عدم التوصل إلى ذلك، يتم تنظيم دورة ثانية بين المتنافسين اللذين حلا في المركزين الأول والثاني.

ومن المقرر أن تغلق الهيئة العليا المستقلة للانتخابات باب الترشحات للانتخابات الرئاسية، على أن تنظر في مدى مطابقة طلبات الترشح التي استلمتها للمعايير المطلوبة، في موعد لا يتعدى 14 أغسطس الجاري ، ليتم الإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين المقبولين في أجل أقصاه 31 أغسطس.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

قطع يد السارق.. وحديث النفس!!

محمود سلطان

ماذا لو ربح نجيب أزمة مارس؟

فراج إسماعيل

يوسف إدريس في ذكراه,, أنا ومن بعدى أنا!

د. هشام الحمامي

وسقط ملك القهوة

عبد الرازق أحمد الشاعر

فى المكان غير المناسب

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (3).. عدل عمر أم عقله؟

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» إصابة إمبراطورة اليابان بسرطان الثدي
» "إغلاق المدارس.. وإلغاء مئات الرحلات الجوية.. ما الأمر"
» اعتقال ابنة رئيس الوزراء ا الباكستاني السابق
» قرشان يهاجمان فتاة ويلتهمانها أمام والدتها
» صورة غير مفهومة لـ «نيمار»
» تعرف على موعد صلاة العيد بكل المحافظات
» حقيقة رحيل "لاسارتى" عن تدريب الأهلي
» الزمالك يستعد لبطل الصومال بمواجهة أكتوبر وديًا
» ليلة دخلة طبيبين تتحول إلى مأتم بالغربية.. ما السبب؟
» مقتل وإصابة 14 مسلحًا من "طالبان" بأفغانستان
» 5 حقائب وزارية للسيدات في تشكيل الحكومة الموريتانية

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عصر

    03:44 م

  • فجر

    03:49

  • شروق

    05:21

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:44

  • مغرب

    18:49

  • عشاء

    20:19

من الى
أرشيفية
أرشيفية
أم كلثوم
ياسر برهامى
محمد مرسي