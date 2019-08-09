شاهد.. سيل من السباب لفنانة شهيرة بسبب أضحية العيد

09 أغسطس 2019 - 10:12 ص

تساءلت الفنانة شيرين رضا، عبر حسابها الخاص على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، حول ماهية الحيوان المُحرم تناول لحمه لأنه يأكل من القمامة، مرفقة صورة بعض الخراف.





ونشرت "رضا" عبر "تويتر"، صورة لخراف ومواشي تتواجد وسط القمامة وتأكل منها، وعلقت عليها: "يا تري إيه الحيوان اللي محرم أكله على المسلمين لأنه (بيأكل من الزبالة)؟".





وأثارت التغريدة غضب جمهور الـ سوشيال ميديا، وحصدت كمية كبيرة من السخرية والتهكم، حيث اعتبروا حديث رضا اعتراضا على الأحكام الربانية، فيما حاول البعض إيضاح الأمر لها بأن سبب تحريم أكل لحم الخنازير ليس لأنها تأكل من القمامة وحسب، وبدأ في شرح السبب، بينما هاجمها آخرون بشدة ووصل الأمر إلى حد السب".





يذكر أن آخر ظهور للفنانة شيرين رضا كان بالجزء الثاني من فيلم الفيل الأزرق، الذي يعرض حاليًا بدور السينما، بالاشتراك مع كريم عبدالعزيز، هند صبري، نيللي كريم وهو من تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد.

يا تري ايه الحيوان اللي محرم أكله علي المسلمين لانه "بيأكل من الزبالة"؟؟؟ pic.twitter.com/o5q5JErJ4J — Shereen Reda (@ShereenReda) 8 أغسطس 2019



















