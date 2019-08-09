ملكة جمال الفلبين: والدي فلسطيني ومنحني جينات القوة

09 أغسطس 2019 - 09:23 ص

كشفت الفائزة بلقب ملكة جمال الفلبين هذا الأسبوع جازيني غانادوس، عن أصولها الفلسطينية، معربة عن امتنانها لوالدها الفلسطيني لأنه منحها القوّة للفوز في المسابقة.

وقالت غانادوس في منشور لها عبر حسابها الرسمي على إنستغرام: "ما زلت لا أصدق ذلك".

وأشارت الشابة إلى أنها بالرغم من عدم مقابلتها والدها أبداً، إلا أنها تسعى لإيجاده والتعرف عليه.

وكانت قد قالت قبل فوزها باللقب إنها ستُعانق والدها وستشكره على الجينات التي منحها إياها، حين تراه.

وكشفت غانادوس أنها لا تعرف الكثير عن تراثها الفلسطيني ولكنها فخورة بأنها فلسطينية وفلبينية معاً.



