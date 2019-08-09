  • الجمعة 09 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر10:21 ص
بحث متقدم
الحاج إبراهيم يثير الفتنه في الجبلاية.. وأبوريدة غضبان من الوزير

«الجبلاية» تعلن مدرب «الفراعنة» الجديد

مشعر منى قبل 50 عاما

صورة جوية نادرة لمشعر منى قبل 50 عاما

خرفان

شاهد.. سيل من السباب لفنانة شهيرة بسبب أضحية العيد

صلاح

«ليفربول» يواجه فريقًا مجهولًا في بداية الدوري الإنجليزي

تامر أمين

اعتراف خطير وصادم لـ"تامر أمين"عقب انفجار الأورام

مجزرة

والدة مرتكب مجزرة تكساس تفجر هذه المفاجأة

الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ

آل الشيخ: مفاجأة للنساء في الحج هذا العام

صورة من الفيديو

فيديو يرصد خط سير الإرهابي منفذ تفجير "الأورام"

ملكة جمال الفلبين

ملكة جمال الفلبين: والدي فلسطيني ومنحني جينات القوة

ابل

«آبل» ترصد مكافآت ضخمة من يكاشف هذا الأمر بمنتجاتها

«آبل» ترصد مكافآت ضخمة من يكاشف هذا الأمر بمنتجاتها

الصفحة الأخيرة

ابل
ابل

سارة أشرف

أخبار متعلقة
#

تحذير شديد للأرصاد بالكويت من هذا الأمر

#

المتحدث العسكرى: القوات الجوية ستقوم بهذا الأمر

#

طليقة فنان شهير تستعين بالقرآن والإنجيل من أجل هذا الأمر

#

فنانة تستنجد بـ"مباحث الإنترنت" لإنقاذها من هذا الأمر

آبل

منتج

ثغرات

امنتية

ماك

خصصت شركة أبل، مكافآت ضخمة قد تصل إلى مليون دولار، للباحثين الأمنيين القادرين على اكتشاف الثغرات الأمنية في منتجاتها المختلفة.

وتقدم الشركة سنويا مكافآت إلى باحثين محددين للبحث عن ثغرات في هواتفها وخدماتها السحابية.

وفتحت الباب أمام جميع الباحثين للبحث عن ثغرات في مجموعة أكبر من منتجاتها، حيث ضمت قائمة هذا العام منتجات وأجهزة "ماك" أيضا بجانب مجموعة من المنتجات الأخرى.

وبخصوص مكافأة المليون دولار، سينالها من يمكنه التحكم عن بُعد في نواة نظام تشغيل هاتف آيفون دون أي حركة أو عملية من مستخدم الهاتف.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

قطع يد السارق.. وحديث النفس!!

محمود سلطان

ماذا لو ربح نجيب أزمة مارس؟

فراج إسماعيل

يوسف إدريس في ذكراه,, أنا ومن بعدى أنا!

د. هشام الحمامي

وسقط ملك القهوة

عبد الرازق أحمد الشاعر

فى المكان غير المناسب

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (3).. عدل عمر أم عقله؟

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» مقتل وإصابة 14 مسلحًا من "طالبان" بأفغانستان
» 5 حقائب وزارية للسيدات في تشكيل الحكومة الموريتانية
» انفجارات مروعة بمستودع ذخيرة تركي
» إطلالة مثيرة لفنانة شهيرة بفستان أعلى الركبة
» الأرصاد: طقس الجمعة معتدل
» "الزراعة" تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن أسعار اللحوم
» "القومي للتغذية" يحذر المواطنين من هذا الأمر الخطير
» هذا ما قاله تامر أمين عن اعتقال مشجع بسبب صورة "صلاح"
» تعليق ناري لـ"عكاشة" على حادث معهد الاورام: "حذرتكم من قبل"
» طبيب بيطري يكشف طرق تحديد أفضل انواع اللحوم
» بريطانيا تعتزم تبنّي منح "فيزا" سريعة لجذب العلماء

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • ظهر

    12:05 م

  • فجر

    03:49

  • شروق

    05:21

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:44

  • مغرب

    18:49

  • عشاء

    20:19

من الى
أرشيفية
أرشيفية
أم كلثوم
ياسر برهامى
محمد مرسي