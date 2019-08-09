» "الزراعة" تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن أسعار اللحوم

قال الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية بوزارة الزراعة، إنهم لديهم وحدات بيطرية في معظم القرى تقدم الخدمات لمربي المواشي.



وأكد "سليمان"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر" مساء اليوم الخميس، أن انخفاض أسعار اللحوم سيظل مستمرًا بعد عيد الأضحى، وليس له علاقة بالمواسم.

