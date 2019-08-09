شقيق أحد ضحايا معهد الأورام يفجر مفاجأة صادمة عن جثة أخيه

09 أغسطس 2019 - 12:10 ص

أكد صابر الفهد، شقيق أحد شهداء حادث معهد الأورام، إن وفاة شقيقه في حادث معهد الأورام الإرهابي شكل له صدمة، خاصة أنه شقيقه الأكبر.



وأوضح "فهد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن فور علمه بهذا الخبر توجه إلى مشرحة زينهم لتسلم جثة شقيقة، لافتَا إلى أن الأمن كان متعاطف معه بشكل كبير، معقبًا: "100 جهة في الدولة كانت بتبحث معانا عن جثة شقيقي".

