  • الجمعة 09 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر01:40 ص
بحث متقدم
الإعلامي توفيق عكاشة

توفيق عكاشة: "هذا الأمر أخطر ما يحدث في مصر الآن"

معهد الأورام

شقيق أحد ضحايا معهد الأورام يفجر مفاجأة صادمة عن جثة أخيه

الذهب

هذه هي أسباب ارتفاع الذهب لأعلى مستوي فى تاريخه بمصر

معهد الأورام

"الداخلية" تكشف معلومات هامة عن منفذي تفجير معهد الأورام

انفجار معهد الأورام

الكشف عن خط سير منفذ انفجار معهد الأورام

ارشيفية

«بعد تراجع معدل التضخم».. هل تنخفض الأسعار؟

أرشيفية

«عكاشة»: «عمليات نوعية» خلال 8 أشهر قادمة

ملايين الحجاج يتوجهون إلى منى

مشهد يخطف القلوب..مئات الآلاف من الحجاج يتوجهون إلى منى

أرشيفية

ننشر اعترافات أحد منفذي تفجير معهد الأورام

معهد الأورام

بالصور.. الكشف عن المتورطين في تفجير معهد الأورام

"الغرفة التجارية" تكشف:

هذه هي أسباب ارتفاع الذهب لأعلى مستوي فى تاريخه بمصر

آخر الأخبار

الذهب
الذهب

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

ارتفاع غير مسبوق لسعر الذهب

#

عضو شعبة تجار الذهب: الجرام سيصل لألف جنيه

#

عواصف ترابية وارتفاع درجات الحرارة بهذه المنطقة

#

هذه أسباب ارتفاع أسعار الدواء في مصر

نفى إيهاب واصف، نائب رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية، ما تردد حول انخفاض أسعار الذهب لـ670 جنيهًا، مؤكدًا أن آخر سعر للجرام اليوم هو 690 جنيهًا مصريًا فقط.
وأشار «واصف»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «عالم بلا حدود»، المذاع على قناة «الحدث اليوم»، إلى أن سعر الذهب ارتفع بصورة عالمية، مما أدى إلى ارتفاع السعر المحلي، مؤكدًا أن سبب ارتفاع السعر العالمي للذهب جاء نتيجة توسع الحرب التجارية والاقتصادية بين أمريكا والصين.
وأكد نائب رئيس شعبة الذهب، في ختام حديثه، أن هناك انخفاض في الطلب على الذهب المحلي في مصر، مشيرًا إلى أنه في موسم 2019 تم انخفاض الطلب على الذهب في مصر نحو 45% عن الأعوام السابقة، وذلك للارتفاع البالغ في سعره.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

قطع يد السارق.. وحديث النفس!!

محمود سلطان

ماذا لو ربح نجيب أزمة مارس؟

فراج إسماعيل

يوسف إدريس في ذكراه,, أنا ومن بعدى أنا!

د. هشام الحمامي

وسقط ملك القهوة

عبد الرازق أحمد الشاعر

فى المكان غير المناسب

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (3).. عدل عمر أم عقله؟

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» "الزراعة" تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن أسعار اللحوم
» "القومي للتغذية" يحذر المواطنين من هذا الأمر الخطير
» هذا ما قاله تامر أمين عن اعتقال مشجع بسبب صورة "صلاح"
» تعليق ناري لـ"عكاشة" على حادث معهد الاورام: "حذرتكم من قبل"
» طبيب بيطري يكشف طرق تحديد أفضل انواع اللحوم
» بريطانيا تعتزم تبنّي منح "فيزا" سريعة لجذب العلماء
» حجاج بيت الله يتأهبون للتوافد إلى "منى" لقضاء يوم التروية
» فصل السيد البدوي من "الوفد".. أزمة جديدة تضرب الحزب
» الأهلى يستغنى عن ناصر ماهر على سبيل الإعارة
» "الحوثيون" يعلنون قصف مطار "أبها" جنوبي السعودية
» أسعار تذاكر المتحف المصري الكبير

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

نعم - 35 %
لا - 53 %
لا أهتم - 12 %
اجمالى المصوتين:936

  • فجر

    03:49 ص

  • فجر

    03:49

  • شروق

    05:21

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:44

  • مغرب

    18:49

  • عشاء

    20:19

من الى
أرشيفية
أرشيفية
أم كلثوم
ياسر برهامى
محمد مرسي