"الداخلية" تكشف معلومات هامة عن منفذي تفجير معهد الأورام

وكشفت وزارة الداخلية، في بيان، الخميس، أن منفذ الحادث الإرهابي أمام معهد الأورام «عبدالرحمن خالد محمود»، وهو هارب من أمر ضبطه وإحضاره على ذمة إحدى القضايا الإرهابية لعام 2018 المعروفة بـ«طلائع حسم»، وتم تأكيد ذلك من خلال مضاهاة البصمة الوراثية للأشلاء التي عثر عليها والمجمعة من مكان الحادث مع نظيرتها من أفراد أسرته.