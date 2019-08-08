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ليبيا.. وزارة العدل تعلن اغتيال أحد مسؤوليها

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المصريون ووكالات

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أعلنت وزارة العدل الليبية، الخميس، اغتيال أحد مسؤوليها في العاصمة طرابلس.
وفي بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك"، قالت الوزارة إنها "تنعى مدير إدارة المتابعة بالوزارة، وليد عبد الرحمن الترهوني، الذي اغتالته يد آثمة جبانة بعد أن تم خطفه من قبل مجهولين خلال الأيام الماضية".
وأدانت الوزارة، التابعة لحكومة الوفاق، المعترف بها دوليا، بشدة، هذا "الفعل الشنيع"، مقدمة تعازيها إلى أسرة الفقيد والعاملين فيها.
وشددت على أنها "لن تدخر جهدا في الوصول إلى الجناة، وإحضارهم لساحة القضاء لينالوا جزاءهم العادل".
ولم يعلن في وقت سابق عن اختطاف المسؤول بالوزارة، كما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن اغتياله.
ومنذ 4 أبريل/ نيسان الماضي، تشن قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، هجومًا للسيطرة على طرابلس، ما أسقط أكثر من ألف قتيل وأزيد من 5 آلاف و500 جريح، بحسب منظمة الصحة العالمية. -

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