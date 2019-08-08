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قرغيزيا.. صدامات مع الشرطة عقب توقيف الرئيس السابق

عرب وعالم

ألمازبيك أتامباييف
ألمازبيك أتامباييف

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وقعت صدامات، الخميس، بين الشرطة القرغيزية ومجموعة من مناصري الرئيس السابق ألمازبيك أتامباييف، إثر إعلان توقيفه على خلفية قضايا فساد.
وأفاد مراسل الأناضول أن مجموعة من الشباب أحرقت إطارات سيارات في طريق قرب قرية "كوي-تاش" جنوبي العاصمة بيشكك، تنديدا بتوقيف أتامباييف في وقت سابق الخميس.
واعتدت المجموعة على حواجز الشرطة في المنطقة، الأمر الذي قابلته الشرطة بإطلاق غازات مسيلة للدموع.
وفي العاصمة، استخدمت الشرطة القنابل الصوتية والغازية لتفريق قرابة 500 متظاهر في أحد ميادين المدينة.
وقابل المتظاهرون تدخل الشرطة ضدهم، برمي الزجاجات والحجارة على أفراد الأمن.
وعقب صدامات بين الطرفين، تمكنت الشرطة من تفريق المتظاهرين.
وفي وقت سابق الخميس، أوقفت السلطات، الرئيس السابق ألمازبيك أتامباييف، في عملية مداهمة ثانية نفذتها على منزله بقرية "كوي-تاش"، على خلفية قضايا فساد، وذلك بعد عملية أولى نفذتها الشرطة مساء الأربعاء ولم تتمكن فيها من توقيفه.
وأعلنت وزارة الداخلية القرغيزية أنه تم نقل أتامباييف إلى إدارة التحقيقات، دون تفاصيل.
وفي يونيو/ حزيران الماضي، ألغى البرلمان القرغيزي الحصانة التي مُنحت لأتامباييف بصفته رئيسا سابقا، ما فتح المجال أمام اعتقاله ومحاكمته.
ويواجه أتامباييف، الذي تولى السلطة بين عامي 2011 ـ 2017، عدة اتهامات من بينها الفساد، وحيازة أراض بطرق غير مشروعة، وهو ما ينفيه الرئيس السابق. -

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