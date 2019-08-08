اليمن.. إغلاق مطار عدن الدولي بعد وصول الاشتباكات إلى محيطه

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قال مصدر حكومي يمني، مساء الخميس، إنه تم إغلاق مطار عدن الدولي بالعاصمة المؤقتة جنوبي البلاد وتحويل الرحلات إلى مطار سيئون بمحافظة حضرموت (شرق) بعد وصول الاشتباكات المسلحة إلى محيط الأول.
وأفاد المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه للأناضول بـ"إغلاق مطار عدن مساء الخميس، إثر وصول المواجهات العسكرية بين القوات الحكومية ومجاميع مسلحة تتبع المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الامارات إلى محيطه".
وأوضح أن رقعة المواجهات بين الجانبين توسعت إلى منطقة العريش، في المدخل الشرقي لمدينة عدن، حيث يقع المطار.
وحتى الساعة 20.25 تغ، لم تصدر إفادة رسمية من مطار عدن أو الحكومة اليمنية حول ما ذكره المصدر.
وفي وقت سابق الخميس، تجددت الاشتباكات العنيفة في عدن (جنوب)، بين قوات الحماية الرئاسية التابعة للحكومة من جهة، وقوات الحزام الأمني المدعومة إماراتياً، غداة دعوة المجلس الانتقالي الجنوبي أنصاره والقوات الموالية له باقتحام القصر الرئاسي، وإسقاط الحكومة.
والأربعاء، اندلعت مواجهات مسلحة بين قوات الحزام الأمني الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي من جهة، وقوات الحماية الرئاسية التابعة للحكومة من جهة أخرى، وتسببت بمقتل 5 أشخاص وإصابة 12 آخرين، بينهم مدنيين، قبل أن تتجدد الخميس بشكل أكبر وأوسع. -

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