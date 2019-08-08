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سوريا.. قصف روسي يقتل 4 مدنيين بمنطقة "خفض التصعيد"

عرب وعالم

دي ميستورا: يجب ألا تصبح إدلب "حلب ثانية"
دي ميستورا: يجب ألا تصبح إدلب "حلب ثانية"

المصريون ووكالات

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مقتل 3 مدنيين إثر قصف للنظام شمال سوريا

قُتل 4 مدنيين، مساء الخميس، إثر قصف جوي نفذته مقاتلات روسية على أحياء سكنية في منطقة "خفض التصعيد" شمالي سوريا.
وبحسب معلومات حصل عليها مراسل الأناضول من مرصد الطيران التابع للمعارضة السورية، فإن مقاتلات روسية استهدفت مدينتي خان شيخون، وكفرزيتا، وعدة بلدات تابعة لهما مثل الهبيط وسكيك وكفرسجنة وأرمنايا في "خفض التصعيد".
وذكر المراسل، أن فرق الدفاع المدني (الخوذ البيضاء) تواصل أعمال البحث والإنقاذ تحت الأنقاض.
والإثنين، أعلن جيش النظام السوري، استئناف عملياته العسكرية في المنطقة رغم إعلانه الالتزام بوقف إطلاق النار هناك خلال مباحثات أستانة التي جرت مطلع الشهر الجاري.
وفي مايو/أيار 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران إلى توصلها لاتفاق "منطقة خفض التصعيد" بإدلب، في إطار اجتماعات أستانة المتعلقة بالشأن السوري.
إلا أن قوات النظام وداعميه تواصل شن هجماتها على المنطقة؛ رغم التفاهم المبرم بين تركيا ورسيا في 17 سبتمبر/أيلول 2018 بمدينة سوتشي الروسية.
وكشفت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في تقرير، عن مقتل 781 مدنيا على الأقل، بينهم 208 أطفال، جراء غارات للنظام وحلفائه على خفض التصعيد، خلال المدة الواقعة بين 26 أبريل/ نيسان 2019، وحتى 27 يوليو/تموز الماضي. -

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