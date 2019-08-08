» مقتل 7 من المتورطين في تفجير معهد الأورام

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المتورطين

معهد الأورام

عناصر ارهابية

تفجير معهد الأورام

قتل 7 عناصر إرهابية من خلية حسم الإرهابية، المتورطة في حادث معهد الأورام، في تبادل لإطلاق النيران مع قوات الشرطة بالشروق.

وعثر بحوزتهم على 4 أسلحة نارية وخرطوش، كما عثر على معمل لتصنيع العبوات الناسفة والقنابل بداخله مواد التصنيع، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وإخطار نيابة أمن الدولة العليا.

كانت وزارة الداخلية، أكدت أنه في إطار فحص حادث انفجار إحدى السيارات بمنطقة قصر العيني أمام معهد الأورام، والذي تبين من الفحص المبدئى، أنه نتيجة تصادم إحدى السيارات الملاكي بثلاث سيارات، وذلك أثناء محاولة سيرها عكس الاتجاه.

وانتقلت الأجهزة المعنية وأجرت الفحص والتحري وجمع المعلومات، حيث توصلت لتحديد السيارة المتسببة في الحادث وتحديد خط سيرها، حيث تبين أنها إحدى السيارات المبلغ بسرقتها من محافظة المنوفية منذ بضعة أشهر.

وأشار الفحص الفني إلى أن السيارة كان بداخلها كمية من المتفجرات أدى حدوث التصادم إلى انفجارها.

كما تشير التقديرات، إلى أن السيارة كان يتم نقلها إلى أحد الأماكن لاستخدامها في تنفيذ إحدى العمليات الإرهابية.

وتوصلت التحريات المبدئية وجمع المعلومات إلى وقوف حركة حسم التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية وراء الإعداد والتجهيز لتلك السيارة استعدادا لتنفيذ إحدى العمليات الإرهابية بمعرفة أحد عناصرها.

وجار استكمال عمليات الفحص والتحري وجمع المعلومات وتحديد العناصر الإرهابية المتورطة في هذا التحرك، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.


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