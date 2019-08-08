مشهد يخطف القلوب..مئات الآلاف من الحجاج يتوجهون إلى منى

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ملايين الحجاج يتوجهون إلى منى
ملايين الحجاج يتوجهون إلى منى

أحمد سالم - متابعات

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يتوجه ملايين الحجاج، اليوم الخميس، الثامن من شهر ذى الحجة إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية بها اقتداءً بهدى المصطفى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، قبل توجههم إلى جبل عرفات للوقوف به ، لبدء مناسك الحج للعام 1440هـ.

وسيطرت حالة الخشوع والتدبر والدعاء على الحجاج بالمسجد الحرام، وتبذل المملكة العربية السعودية، جهودا كبيرة لخدمة الملايين من ضيوف الرحمن، لتضيف خدمات للحجاج لأول مرة، منتها الانترنت فائق السرعة بخدمة 5G ، واستخدام الإسعاف للحاج غير القادر على أداء المناسك، بالإضافة إلى استخدام الروبوت لتقديم الفتاوى أو الاستشارات الطبية.

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