  • الخميس 08 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر11:44 م
بحث متقدم
انفجار معهد الأورام

الكشف عن خط سير منفذ انفجار معهد الأورام

ارشيفية

«بعد تراجع معدل التضخم».. هل تنخفض الأسعار؟

أرشيفية

«عكاشة»: «عمليات نوعية» خلال 8 أشهر قادمة

ملايين الحجاج يتوجهون إلى منى

مشهد يخطف القلوب..مئات الآلاف من الحجاج يتوجهون إلى منى

أرشيفية

ننشر اعترافات أحد منفذي تفجير معهد الأورام

معهد الأورام

بالصور.. الكشف عن المتورطين في تفجير معهد الأورام

قوات سعودية

إحباط هجوم خطير على جازان السعودية

حزب الوفد

فصل السيد البدوي من "الوفد".. أزمة جديدة تضرب الحزب

أطباء

السعودية وقطر تطالبان أطباء هذه الدولة بمغادرة أراضيهما

ناصر ماهر

الأهلى يستغنى عن ناصر ماهر على سبيل الإعارة

أسعار تذاكر المتحف المصري الكبير

آخر الأخبار

المتحف المصري الكبير
المتحف المصري الكبير

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

مدبولي يتفقد تابوت الشاب آمون بالمتحف المصري

#

"المشاط": المتحف الكبير تجربة مختلفة

#

وزارة الأثار: المتحف المصرى الكبير يستقبل 155 قطعة أثرية

#

السيسي يتابع الموقف التنفيذي للمتحف الكبير

البنك المركزي

التراجع

التعبئة والإحصاء

معدل التضخم

السلع والمنتجات

وافق المجلس الأعلى للآثار في جلسته بتاريخ 3 يوليو الماضي الموافقة على تحديد أسعار دخول المتحف المصري الكبير والتي جاءت كالتالي:

الزائرون الأجانب:

400 جنيه مصري لزيارة قاعة الملك توت عنخ آمون

200 جنيه مصري لزيارة قاعات العرض الرئيسية

500 جنيه مصري تذكرة مجمعة لزيارة جميع القاعات

الطلبة الأجانب:

تكون التذاكر بنصف القيمة السابقة.

وبالنسبة للمصريين والعرب جاءت أسعار التذاكر كالتالي:

50 جنيها لزيارة قاعة الملك توت عنخ آمون

30 جنيها لزيارة قاعات العرض الرئيسية

60 جنيها قيمة التذكرة المجمعة لزيارة جميع القاعات

الزائرين المصريين والعرب

وبالنسبة للطلبة المصريين والعرب تكون قيمة التذكرة المجمعة لزيارة جميع القاعات 30 جنيها.

وفيما يخص جميع الزائرين المصريين والأجانب يكون دخول الأطفال حتى 6 سنوات مجانا.

و30 جنيها سعر تذكرة الدخول من البوابات الخارجية لمجمع المتحف تخصم عند دخول المتحف أو استخدام أي من الخدمات داخل مجمع المتحف، وأخطر المجلس الأعلى للآثار غرفة شركات السياحة ووكالات السفر بهذه الأسعار لتكون على استعداد لتلقي طلبات الحجز للوفود الأجنبية قبل افتتاح المتحف بفترة كافية.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

قطع يد السارق.. وحديث النفس!!

محمود سلطان

ماذا لو ربح نجيب أزمة مارس؟

فراج إسماعيل

يوسف إدريس في ذكراه,, أنا ومن بعدى أنا!

د. هشام الحمامي

وسقط ملك القهوة

عبد الرازق أحمد الشاعر

فى المكان غير المناسب

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (3).. عدل عمر أم عقله؟

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» بريطانيا تعتزم تبنّي منح "فيزا" سريعة لجذب العلماء
» حجاج بيت الله يتأهبون للتوافد إلى "منى" لقضاء يوم التروية
» "الحوثيون" يعلنون قصف مطار "أبها" جنوبي السعودية
» أسعار تذاكر المتحف المصري الكبير
» مقتل 7 من المتورطين في تفجير معهد الأورام
» الأزهر يعلن مسابقة ثقافية في عيد الأضحى
» التعليم العالي: إضافة كليات جديدة لبعض الجامعات الخاصة
» "التغذية" يكشف مفاجأة صادمة عن الكوارع
» بسبب "الواي فاي".. أمريكي يقتل أخته خنقًا
» إسعاف وطائرات لنقل المرضى المنومين إلى المشاعر المقدسة
» اغتصبها قبل 40 عاما.. وكشف بهذه الطريقة

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    03:49 ص

  • فجر

    03:48

  • شروق

    05:21

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:44

  • مغرب

    18:50

  • عشاء

    20:20

من الى
أرشيفية
أرشيفية
أم كلثوم
ياسر برهامى
محمد مرسي