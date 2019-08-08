» أسعار تذاكر المتحف المصري الكبير

وافق المجلس الأعلى للآثار في جلسته بتاريخ 3 يوليو الماضي الموافقة على تحديد أسعار دخول المتحف المصري الكبير والتي جاءت كالتالي:

الزائرون الأجانب:

400 جنيه مصري لزيارة قاعة الملك توت عنخ آمون

200 جنيه مصري لزيارة قاعات العرض الرئيسية

500 جنيه مصري تذكرة مجمعة لزيارة جميع القاعات

الطلبة الأجانب:

تكون التذاكر بنصف القيمة السابقة.

وبالنسبة للمصريين والعرب جاءت أسعار التذاكر كالتالي:

50 جنيها لزيارة قاعة الملك توت عنخ آمون

30 جنيها لزيارة قاعات العرض الرئيسية

60 جنيها قيمة التذكرة المجمعة لزيارة جميع القاعات



الزائرين المصريين والعرب

وبالنسبة للطلبة المصريين والعرب تكون قيمة التذكرة المجمعة لزيارة جميع القاعات 30 جنيها.

وفيما يخص جميع الزائرين المصريين والأجانب يكون دخول الأطفال حتى 6 سنوات مجانا.

و30 جنيها سعر تذكرة الدخول من البوابات الخارجية لمجمع المتحف تخصم عند دخول المتحف أو استخدام أي من الخدمات داخل مجمع المتحف، وأخطر المجلس الأعلى للآثار غرفة شركات السياحة ووكالات السفر بهذه الأسعار لتكون على استعداد لتلقي طلبات الحجز للوفود الأجنبية قبل افتتاح المتحف بفترة كافية.