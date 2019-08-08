السعودية وقطر تطالبان أطباء هذه الدولة بمغادرة أراضيهما

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وجّهت وزارة الصحة السعودية الحاصلين على درجتي الماجستير في الجراحة والدكتوراه في الطب بباكستان، من العاملين في المستشفيات السعودية، بالمغادرة أو الاستعداد للترحيل بعد استبعادهم من قائمة الأهلية للتوظيف بمستشفياتها، على خلفية افتقارهم لبرنامج تدريبي منظم.

ووفقاً لصحيفة “داون” الباكستانية فإن هذا القرار السعودي اتبعته دول عربية، حيث اتخذت قطر والإمارات العربية المتحدة والبحرين خطوة مماثلة.

وأضافت أن السعودية رفضت توظيف الأطباء الحاصلين على الدرجتين الطبيتين؛ لأنهم يفتقرون إلى برنامج تدريبي منظم، وهو شرط إلزامي لتوظيف المسعفين الطبيين في المملكة.

وقد تم انتداب معظم الأطباء المعنيين من قبل وزارة الصحة السعودية في عام 2016 عندما أجرت مقابلات في كراتشي ولاهور وإسلام آباد.

وأوضحت الصحيفة أنها اطلعت على أحد خطابات إنهاء الخدمة لعدة أطباء باكستانيين صادر عن الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.


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