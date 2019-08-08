» "التغذية" يكشف مفاجأة صادمة عن الكوارع

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المعهد القومي للتغذية

الكوارع

قال الدكتور مجدي نزيه، رئيس وحدة التثقيف الغذائي بالمعهد القومي للتغذية: إن البروتين ضروري لجسم الإنسان، واللحوم تمثل أبرز المصادر له، وأن الإنسان يحتاج 60 جراما منها يوميًا، مؤكدًا أن زيادة تناول اللحوم يؤثر سلبًا على عمل الكبد والكلى بشكل عام.

وأوضح خلال لقائه ببرنامج "حديث المساء"، المذاع على قناة "إم بي سي مصر": أن الكوارع غير مغذية، وكل ما يشاع عنها غير صحيح وليس له قيمة وتعد جيلاتين ناقصا لا يمتص، لافتًا إلى أن الطحال يحتوي على أعلى نسبة حديد على الإطلاق بشرط أن يكون سليما.

ولفت إلى أن الممبار مجرد ألياف حيوانية ليست لها قيمة غذائية، وقد تكون لها آثار سلبية على الصحة العامة.

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