قرارات باكستانية رادعة ردًا على ضم الهند لـ"كشمير"

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كشمير

الهند وباكستان

نددت باكستان، بخطوة الهند لإلغاء وضع الحكم الذاتي الدستوري لكشمير ووصفتها بـ«غير الشرعية».

جاء ذلك التنديد بعد إلغاء وضع الحكم الذاتي الدستوري لكشمير، بمرسوم رئاسي، وتطالب باكستان بالسيادة عليها.

* جاء ذلك القرار بعد ساعات من فرض الهند كردونا أمنيا في المنطقة، يشمل حظر التجمعات العامة، وإغلاق المدارس والجامعات.

* أعلن رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان أن بلاده تدرس اللجوء لمجلس الأمن الدولي.

* قامت باكستان بطرد السفير الهندي وتعليق التجارة الثنائية مع جارتها النووية، وجاء ذلك في إطار تخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع الهند.

* ردت الحكومة الهندية على قرار باكستان وطلبت من السفير الباكستاني لديها مغادرة أراضيها.

* أغلقت باكستان خط السكك الحديدية الرابط بينها وبين الهند للمرة الثانية منذ بداية العام الجاري، وذلك في ظل التوترات بين البلدين.


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